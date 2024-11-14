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Азербайджан обсудил с Великобританией поощрение зеленых инвестиций

Азербайджан обсудил с Великобританией поощрение зеленых инвестиций Азербайджан обсудил с Великобританией поощрение зеленых инвестиций.
COP29
14 ноября 2024 г. 18:09
Азербайджан обсудил с Великобританией поощрение зеленых инвестиций

Азербайджан обсудил с Великобританией поощрение зеленых инвестиций.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в соцсети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр сообщил, что в рамках COP29 он встретился с Финансовым секретарем казначейства Великобритании лордом Спенсером Элиотом Ливермором и государственным министром по вопросам торговой политики и экономической безопасности Дугласом Александером.

"Мы обсудили вклад Азербайджана в глобальные инициативы по развитию зеленой экосистемы, интенсивное развитие стратегических экономических отношений между нашими странами, углубление деловых и торговых связей, продвижение зеленых инвестиций и переход к эффективной энергетике", - написал М.Джаббаров.

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