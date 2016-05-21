Замглавы Государственного торгового агентства Польши: Азербайджан - это страна, куда можно инвестировать

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан должен быть самой важной для нас страной в этой части мира".

Об этом Report заявил заместитель главы Государственного сельскохозяйственного торгового агентства Польши Ярослав Овольский.

По его словам, две страны сотрудничают в сфере сельского хозяйства: "Я считаю, что перспективным было бы считать Азербайджан транспортным хабом для того, чтобы расширить сотрудничество затем и с соседними странами. Мы считаем, Азербайджан - это страна, куда можно инвестировать".

Я.Овольский также сообщил, что во время визита обсуждал эти вопросы на встречах во время встреч с официальными лицами Азербайджана: "Я услышал от них то, что ожидал услышать. Я подтвердил, что мы заинтересованы в воссоздании Шелкового Пути".

Кроме того, Я.Овольский сообщил, что министру экономики Азербайджана Шахину Мустафаеву было направлено приглашение посетить Польшу, и "мы надеемся, что визит состоится в ближайшие месяцы".

Говоря о том, какую продукцию Польша и Азербайджан могли бы экспортировать друг другу, Я,Овольский заметил, что этот вопрос упирается в стоимость, которые предлагают стороны: "Мы присутствуем в регионе Северной Африки и Ближнего Востока. Мы производим мясо, птицу, также производим продукцию халяль. У нас отличная пшеница. Мы знаем, что и Азербайджан производит то же самое, но нам нужен хаб для совместного производства и продажи продукции за рубеж".