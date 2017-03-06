Азербайджанский миллиардер занимает 104-е место среди самых богатых людей мира

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанец гражданин России, глава "Лукойла" Вагит Алекперов занял 104-е место в рейтинге 500 самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, соответствующий рейтинг опубликовало агентство Bloomberg.

Отмечается, что состояние В. Алекперова составляет 11,4 млрд долларов.

В тройке лидеров - основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 85,6 млрд долларов, инвестор Уоррен Баффетт с 78,9 млрд и телекоммуникационный магнат Карлос Слим, чье состояние оценивается в 53 млрд долларов США.