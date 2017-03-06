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    Азербайджанский миллиардер занимает 104-е место среди самых богатых людей мира

    Возглавляет список основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 85,6 млрд долларов

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанец гражданин России, глава "Лукойла" Вагит Алекперов занял 104-е место в рейтинге 500 самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, соответствующий рейтинг опубликовало агентство Bloomberg.

    Отмечается, что состояние В. Алекперова составляет 11,4 млрд долларов. 

    В тройке лидеров - основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 85,6 млрд долларов, инвестор Уоррен Баффетт с 78,9 млрд и телекоммуникационный магнат Карлос Слим, чье состояние оценивается в 53 млрд долларов США.

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