В Стамбуле пройдет бизнес-форум Азербайджан-Турция-Грузия

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Стамбуле (Турция) пройдет V бизнес-форум Азербайджан-Турция-Грузия.

Как сообщили Report в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), форум состоится 16 ноября при поддержке министерства экономики и организации Azpromo.

В ходе мероприятия члены азербайджанской делегации проведут двусторонние встречи, целью которых является поиск деловых партнеров и налаживание бизнес-связей.

Желающим принять участие на форуме следует обращаться в Azpromo.