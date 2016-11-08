В Стамбуле пройдет бизнес-форум Азербайджан-Турция-Грузия

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Стамбуле (Турция) пройдет V бизнес-форум Азербайджан-Турция-Грузия.
Как сообщили Report в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), форум состоится 16 ноября при поддержке министерства экономики и организации Azpromo.
В ходе мероприятия члены азербайджанской делегации проведут двусторонние встречи, целью которых является поиск деловых партнеров и налаживание бизнес-связей.
Желающим принять участие на форуме следует обращаться в Azpromo.
Ülviyyə ŞamilqızıАвтор новости
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