В следующем месяце состоится бизнес-форум Саудовская Аравия-Азербайджан

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ 7-9 декабря текущего года в столице Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд состоится бизнес-форум Саудовская Аравия-Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AzPromo), для участия в форуме планируется визит азербайджанской делегации в Саудовскую Аравию.

В бизнес-форуме примут участие представители правительств обеих стран, а также предприниматели, представляющие различные сферы экономики. В ходе мероприятия члены азербайджанской делегации получат возможности найти новых партнеров и установить деловые отношения.