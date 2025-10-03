Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В PASHA Holding призвали к усилению гражданского надзора за рыночной конкуренцией

    Бизнес
    • 03 октября, 2025
    • 13:08
    В PASHA Holding призвали к усилению гражданского надзора за рыночной конкуренцией

    В Азербайджане назрела острая необходимость активизации общественного контроля для эффективного противодействия недобросовестной конкуренции на рынке.

    Как сообщает Report, заместитель генерального исполнительного директора PASHA Holding по поддержке бизнеса Даянет Садуллаев выступил с этой инициативой во время панельной дискуссии в рамках II Национального форума по конкуренции.

    "Многие компании используют существующие правовые пробелы, создавая условия для недобросовестной конкуренции. В этой ситуации активная гражданская позиция должна стать фундаментальным фактором оздоровления рынка", – подчеркнул Садуллаев.

    По мнению топ-менеджера PASHA Holding, граждане Азербайджана должны выступать не только как потребители, но и как ответственные участники процесса формирования здоровых рыночных отношений.

    Садуллаев отметил, что проблема требует комплексного подхода, где важна координация между государством и обществом. "Министерство труда и социальной защиты населения и другие профильные ведомства играют решающую роль в устранении недобросовестной конкуренции. В то же время, диспропорции в арендных платежах, социальных выплатах и рыночных услугах создают искажения в конкурентной среде. Особенно отчетливо это проявляется в секторах торговли и услуг", – пояснил представитель холдинга.

    В своем выступлении Садуллаев затронул и чувствительную тему особого положения государственных предприятий. Он указал на то, что их функционирование с опорой на государственную поддержку создает психологическое давление на других участников рынка.

    "PASHA Holding"in rəsmisi: "Ticarət və xidmət sektorunda rəqabət mühiti daha çox təhrif olunur"
    PASHA Holding calls for stronger public oversight of market competition

