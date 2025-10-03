В PASHA Holding призвали к усилению гражданского надзора за рыночной конкуренцией

В Азербайджане назрела острая необходимость активизации общественного контроля для эффективного противодействия недобросовестной конкуренции на рынке.

Как сообщает Report, заместитель генерального исполнительного директора PASHA Holding по поддержке бизнеса Даянет Садуллаев выступил с этой инициативой во время панельной дискуссии в рамках II Национального форума по конкуренции.

"Многие компании используют существующие правовые пробелы, создавая условия для недобросовестной конкуренции. В этой ситуации активная гражданская позиция должна стать фундаментальным фактором оздоровления рынка", – подчеркнул Садуллаев.

По мнению топ-менеджера PASHA Holding, граждане Азербайджана должны выступать не только как потребители, но и как ответственные участники процесса формирования здоровых рыночных отношений.

Садуллаев отметил, что проблема требует комплексного подхода, где важна координация между государством и обществом. "Министерство труда и социальной защиты населения и другие профильные ведомства играют решающую роль в устранении недобросовестной конкуренции. В то же время, диспропорции в арендных платежах, социальных выплатах и рыночных услугах создают искажения в конкурентной среде. Особенно отчетливо это проявляется в секторах торговли и услуг", – пояснил представитель холдинга.

В своем выступлении Садуллаев затронул и чувствительную тему особого положения государственных предприятий. Он указал на то, что их функционирование с опорой на государственную поддержку создает психологическое давление на других участников рынка.