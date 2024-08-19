В I полугодии в Азербайджане предприниматели вернули потребителям 241 тыс. манатов

В первом полугодии текущего года в Азербайджане предприниматели вернули потребителям 241 тыс. манатов.

В первом полугодии текущего года в Азербайджане предприниматели вернули потребителям 241 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом написал глава Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Минэкономики Мамед Аббасбейли на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, средства вернули на основе обращений о возврате товаров, которые не отвечали требованиям потребителей, либо не соответствовали стандартам качества, а также обращений о расторжении заключенных договоров и пр.

Аббасбейли отметил, что это на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.