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    В Баку пройдет мероприятие "Вкус Латвии"

    Для участия в мероприятии Азербайджан посетит министр экономики Дана Рейзниеце-Озола

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ 24-27 ноября в Баку состоится мероприятие "Вкус Латвии", на котором будет представлена произведенная в Латвии продукция.

    Как сообщает Report, оно пройдет при организационной поддержке Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA). В рамках мероприятия латвийские и азербайджанские предприниматели смогут наладить контакты друг с другом, будет организован круглый стол.

    Кроме того, для участия в нем  Азербайджан посетит министр экономики Латвии Дана Рейзниеце-Озола.

    Товарооборот между Латвией и Азербайджаном составил в 2014 году 31 млн. евро, что составляет 0,2% от общего объема экспорта Латвии. Азербайджан экспортировал своих товаров и услуг на сумму 5,4 млн. евро, в то время как Латвия экспортировала в Азербайджан товаров и услуг на сумму 25,6 млн. евро.

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