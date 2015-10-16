В Баку пройдет мероприятие "Вкус Латвии"

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ 24-27 ноября в Баку состоится мероприятие "Вкус Латвии", на котором будет представлена произведенная в Латвии продукция.

Как сообщает Report, оно пройдет при организационной поддержке Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA). В рамках мероприятия латвийские и азербайджанские предприниматели смогут наладить контакты друг с другом, будет организован круглый стол.

Кроме того, для участия в нем Азербайджан посетит министр экономики Латвии Дана Рейзниеце-Озола.

Товарооборот между Латвией и Азербайджаном составил в 2014 году 31 млн. евро, что составляет 0,2% от общего объема экспорта Латвии. Азербайджан экспортировал своих товаров и услуг на сумму 5,4 млн. евро, в то время как Латвия экспортировала в Азербайджан товаров и услуг на сумму 25,6 млн. евро.