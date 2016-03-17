​В Баку состоится VI Международная выставка по дорожной инфраструктуре и общественному транспорту

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ С 11 по 13 мая в Бакинском экспо-центре стартует VI Международная выставка "Дорожная инфраструктура и общественный транспорт" (Road&Traffic 2016). Выставка Road&Traffic - это ведущее специализированное событие региона, которое собирает на своей площадке профессионалов дорожно-туннельного проектирования и строительства, дорожной безопасности, общественного транспорта и интеллектуальных транспортных систем. Как сообщает Report, организатором выставки Road&Traffic 2016 являются компания Iteca Caspian и ее партнер ITE Group.

Зарубежные и отечественные компании, участвующие на выставке Road&Traffic 2016, представят услуги в области проектирования, строительства дорог, мостов и туннелей, дорожно-строительное оборудование и материалы, средства дорожной безопасности, оборудование для разметки дорог, дорожные мониторы, программное обеспечение для проектирования городской инфраструктуры, системы интеллектуального управления транспортом, автобусы и многое другое.

Выставка Road&Traffic 2016 создаст идеальные условия для встречи с руководителями и специалистами ведущих дорожно-строительных компаний региона, представит хорошую возможность для обмена опытом и оценки рынка, заключения перспективных контрактов и вложения инвестиций в дорожно-строительный рынок страны.

Со дня своего основания выставка поддерживается министерством транспорта Азербайджана, а также Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK). Выставка Road&Traffic пройдет на одной площадке с 15-й Юбилейной Международной Выставкой "Транспорт, Транзит и Логистика" (TransCaspian 2016) и 3-й Каспийской международной выставкой "Катера и Яхты" (CIBS 2016).