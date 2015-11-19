​В Баку прошла рабочая встреча Азербайджан-США

Баку. 19 ноября. REPORT. AZ/ В январе-октябре текущего года товарооборот между Азербайджаном и США достиг 1 млрд. долларов. Объемы импорта из США в Азербайджан выросли на 50%.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики и промышленности Сахил Бабаев на проходящей в Баку рабочей встрече Азербайджан-США.

По его словам, на сегодняшний день США инвестировали в Азербайджан 10 млрд. долларов, из которых 9 млрд. приходится на долю нефтяного, 1 млрд. - ненефтяного сектора.

"Азербайджан и США имеют большой потенциал для расширения экономических связей. Как известно, Азербайджан сотрудничает с американскими компаниями в сфере запуска космических спутников. ЗАО "Азербайджанские авиалинии" приобрели у США 6 самолетов. Азербайджан - экономически, финансово и политически стабильная страна", - отметил С.Бабаев.

Заместитель министра добавил, что с 1995 года в Азербайджан инвестировано 200 млрд. долларов.

Он подчеркнул, что иностранные инвестиции защищены законодательством Азербайджана и возникающие между компаниями обеих стран какие-либо проблемы находят решение внутри страны. Он также отметил высокие рейтинги Азербайджана, присваиваемые ему международными рейтинговыми организациями.

С.Бабаев также сообщил, что в стране придается большое значение развитию ненефтяного сектора: "На долю этого сектора приходится 70% ВВП. Мы развиваем этот сектор, реализуем проекты в транспортной сфере. Мы намерены превратить страну в региональный центр. Строящаяся сейчас железная дорога Баку-Тбилиси-Карс свяжет Восток и Запад. В то же время у нас есть большой потенциал в сельскохозяйственной сфере. Сельскохозяйственная продукция Азербайджана известна за рубежом. В страны СНГ экспортировано сельхозпродукции в объеме 300 млн. долларов. В Центральную Азию экспортируется сахар, растительные масла".

В завершение С.Бабаев призвал американские компании не строить бизнес на оккупированных территориях Азербайджана.