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    В Баку пройдет азербайджано-сингапурский бизнес-форум

    Форум состоится на следующей неделе

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ 17 апреля в рамках визита делегации сингапурских бизнесменов в Азербайджан будет проведен азербайджано-сингапурский бизнес-форум.

    Как сообщает Report, на форуме примут участие компании из Сингапура, представляющие такие сферы, как ИКТ, транспорт и управление бизнесом, логистика, фармацевтика, производство оборудования для нефтепромысловой промышленности, генераторов, изготовление оборудования для производства бетона, ведение строительных работ на море и т.д.

    Бизнес-форум, организованный Фондом поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (Azpromo), пройдет при поддержке министерства экономики и промышленности.

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