В Баку проходит Международный инвестиционный форум

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку проходит Международный форум по инвестициям в Азербайджане.

Как сообщает Report, открывший конференцию вступительным словом министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что исламские страны поддерживают справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте: "Это мероприятие имеет большое значение. Не сегодняшний день у Азербайджана сложились прекрасные отношения с Исламским банком развития (IDB) и исламскими странами. Азербайджан является неотъемлемой частью исламского мира. IDB выделил стране льготный кредит на сумму 1 млрд долларов. Эти средства направлены на реализацию 18 проектов, из них 14 завершены".

Министр подчеркнул, что Азербайджан также тесно сотрудничает с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD): "Корпорация выделила нашей стране 130 млн долларов на 14 проектов".

По его словам, в стране создается 26 агропарков: "Предприниматели могут организовать деятельность в этих агропарках. В то же время в стране имеются и строятся промышленные парки. Иностранные инвесторы могут стать их резидентами. Сейчас в промышленных парках строятся 8 заводов. Также в стране создаются технопарки".

Отметим, что на международном форуме принимают участие около 200 предпринимателей из 24 стран.