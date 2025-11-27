В Баку проходит IV заседание межправкомиссии Азербайджана и Иордании

Сегодня в Баку проходит IV заседание Межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией.

Как сообщает Report, перед заседанием сопредседатели Комиссии - министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев и министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруб Гудах - обсудили текущее состояние сотрудничества и возможности его расширения.

На заседании С. Бабаев отметил, что более чем 30-летние отношения между Азербайджаном и Иорданией, а также политический диалог лидеров двух стран укрепляют двустороннее взаимодействие. Он подчеркнул, что IV заседание Комиссии станет важным этапом для продвижения прежних инициатив и развития новых направлений.

Было подчеркнуто, что свыше 40 подписанных документов создают прочную правовую базу для расширения сотрудничества. Министр также отметил региональные изменения, подчеркнув историческое значение Вашингтонской декларации и ее роль в обеспечении связи между Азербайджаном и Нахчываном, открытии Зангезурского коридора и расширении возможностей для торговли, логистики, транзита и инвестиций. Бабаев пригласил Иорданию к активному участию в новых транспортно-торговых проектах региона.

Я. Гудах подчеркнул, что существующие отношения создают хорошие возможности для экономического сотрудничества, и выразил интерес к его дальнейшему углублению, в том числе в области торговли, инвестиций, промышленности, туризма и логистики. Он отметил, что деятельность Комиссии будет способствовать росту совместных проектов и прямых связей между деловыми кругами.

Межправительственная комиссия создана 23 ноября 2007 года, ранее состоялось три ее заседания.