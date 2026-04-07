В Азербайджане планируют внедрить удаленную легализацию документов для бизнеса

Комиссия по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана утвердила Дорожную карту на 2026 год по совершенствованию и коммуникации в сфере показателя "Вступление в бизнес" в рамках отчета Всемирного банка "Готовность бизнеса".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно документу, в этом году планируется усовершенствование законодательства, касающегося уставного капитала обществ в ограниченной ответственностью. Также предусмотрено продолжение работы по аутентификации документов на иностранном языке для юридических лиц с иностранными инвестициями.

В этой связи целях планируется подготовить проект нормативно-правового акта об утверждении положения об информационной системе "Консульская легализация" для легализации документов Консульским управлением МИД и консульствами за рубежом, разработать карту процессов для удаленного оформления перевода легализованных документов через систему "Электронный нотариат" и организации доставки по адресу, а также создать соответствующее программное обеспечение.

Кроме того, намечена работа по координации баз данных органов, участвующих в государственной регистрации коммерческих юридических лиц.

Сообщается, что рабочую группу по показателю "Вступление в бизнес" возглавляет Государственная налоговая служба.