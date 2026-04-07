    В Азербайджане планируют внедрить удаленную легализацию документов для бизнеса

    Бизнес
    • 07 апреля, 2026
    • 10:55
    Комиссия по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана утвердила Дорожную карту на 2026 год по совершенствованию и коммуникации в сфере показателя "Вступление в бизнес" в рамках отчета Всемирного банка "Готовность бизнеса".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Согласно документу, в этом году планируется усовершенствование законодательства, касающегося уставного капитала обществ в ограниченной ответственностью. Также предусмотрено продолжение работы по аутентификации документов на иностранном языке для юридических лиц с иностранными инвестициями.

    В этой связи целях планируется подготовить проект нормативно-правового акта об утверждении положения об информационной системе "Консульская легализация" для легализации документов Консульским управлением МИД и консульствами за рубежом, разработать карту процессов для удаленного оформления перевода легализованных документов через систему "Электронный нотариат" и организации доставки по адресу, а также создать соответствующее программное обеспечение.

    Кроме того, намечена работа по координации баз данных органов, участвующих в государственной регистрации коммерческих юридических лиц.

    Сообщается, что рабочую группу по показателю "Вступление в бизнес" возглавляет Государственная налоговая служба.

    Регистрация бизнеса Легализация документов Государственная налоговая служба Азербайджана Всемирный банк (ВБ)
    "Biznesə daxilolma" indikatoru ilə bağlı yeni Yol Xəritəsi təsdiq edilib
    Azerbaijan plans to introduce remote document legalization for businesses

