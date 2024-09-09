В Азербайджане сменившие место службы сотрудники таможни получат денежную компенсацию

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила выплаты расходов на переезд должностных лиц таможенных органов и их семей на новое место службы, а также расходов на перевозку имущества и выплаты единовременной компенсации" и "Правила и размер выплаты ден

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила выплаты расходов на переезд должностных лиц таможенных органов и их семей на новое место службы, а также расходов на перевозку имущества и выплаты единовременной компенсации" и "Правила и размер выплаты денежной компенсации за аренду жилья должностным лицам таможенных органов и членам их семей, не имеющим жилья в связи с изменением места службы в таможенных органах и по этой причине проживающим в арендованном жилье".

Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, вопросы финансирования будут осуществляться за счет средств, выделенных Государственному таможенному комитету из госбюджета.