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В Азербайджане сменившие место службы сотрудники таможни получат денежную компенсацию

В Азербайджане сменившие место службы сотрудники таможни получат денежную компенсацию Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила выплаты расходов на переезд должностных лиц таможенных органов и их семей на новое место службы, а также расходов на перевозку имущества и выплаты единовременной компенсации" и "Правила и размер выплаты ден
Бизнес
9 сентября 2024 г. 18:56
В Азербайджане сменившие место службы сотрудники таможни получат денежную компенсацию

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила выплаты расходов на переезд должностных лиц таможенных органов и их семей на новое место службы, а также расходов на перевозку имущества и выплаты единовременной компенсации" и "Правила и размер выплаты денежной компенсации за аренду жилья должностным лицам таможенных органов и членам их семей, не имеющим жилья в связи с изменением места службы в таможенных органах и по этой причине проживающим в арендованном жилье".

Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, вопросы финансирования будут осуществляться за счет средств, выделенных Государственному таможенному комитету из госбюджета.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qulluq yerini dəyişən gömrük işçiləri pul kompensasiyası alacaq

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