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В Азербайджане на 25% выросли поступления в бюджет по линии таможни

В Азербайджане на 25% выросли поступления в бюджет по линии таможни 08:54
Бизнес
16 августа 2022 г. 10:18
В Азербайджане на 25% выросли поступления в бюджет по линии таможни

В январе-июле текущего года бюджетные поступления Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 3 млрд 020 284 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 24,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 13,9%, до 748,471 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 30,4%, до 2 млрд 151,566 млн манатов, по акцизам - на 7,95%, до 85,361 млн манатов, по дорожному налогу - на 42,3%, до 34,885 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Customs Committee posts 25% increase in budget transfers
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xətti ilə büdcə daxilolmaları 25% artıb

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