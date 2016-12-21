В Азербайджане ликвидируются три иностранные компании

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Еще 3 иностранные компании покинули рынок Азербайджана. Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

По информации, одной из них является компания Black Gold International Oil FZCO, прошедшая регистрацию в городе Дубай (ОАЭ). Кредиторы могут предъявить требования по адресу: г.Баку, Низаминский район, пр. Гейдара Алиева, 90.

Кроме того, о ликвидации филиала в Азербайджане объявила Velosi (HK) Limited (Малайзия). Кредиторы могут предъявить требования в течение двух месяцев по адресу: г.Баку, Сабаильский район, ул. Расула Рзы, 11, кв. 28-30.

Компания Wenaas Caspian Limited также ликвидирует азербайджанский филиал. Кредиторы могут предъявить требования в течение двух месяцев по адресу: г.Баку, Хатаинский район, ул. Афияддина Джалилова, 26.