Управление маркетинга и экономических операций SOCAR остается лидером по ненефтяному экспорту среди госструктур

1 октября, 2018 15:43

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) в"Обзоре экспорта" за сентябрь опубликовал рейтинг ключевых экспортеров ненефтяного сектора. Как сообщает Report, представительство компании Azerbaijan International Mining Company LLP в Азербайджане возглавило список негосударственных субъектов ненефтяного экспорта в январе-августе 2018 года. В первую десятку списка вошли ООО "Kapitan Fruits", ООО "MKT İstehsalat Kommersiya", ООО "Baku Steel Company", ООО "Qala meyvə-tərəvəz ixracat idxalat", ООО "Food Export Shamkir", ООО "Azfruittrade", ООО "Azerbaijan Sugar Production Association LLC", ООО "Sun Food", Искендеров Сахиб Самед оглы. Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) возглавляет список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе. За ним следуют ООО "Det-al Alüminium", ОАО "Азерэнержи", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ЗАО "AzеrGold", ООО "SOCAR Methanol," ООО "CTS-Agro", ОАО "Закупки и снабжение продовольственными товарами", Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР, ОАО "Suraxanı Maşınqayırma Zavodu Törəmə".