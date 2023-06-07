Турецкая грузовая компания выходит на рынок Средней Азии через инвестиции в Азербайджан

Турецкая компания Aras Kargo в рамках стратегии выхода на международные рынки под брендом Aras Global впервые приобрела акции азербайджанской компании Star Express.

Турецкая компания Aras Kargo в рамках стратегии выхода на международные рынки под брендом Aras Global впервые приобрела акции азербайджанской компании Star Express.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, Aras Kargo начала оказывать грузовые услуги в Азербайджане под брендом Aras Global, приобретя 75% компании Starex.

Компания планирует осуществить такие шаги и в других тюркских государствах.

Генеральный директор компании Aras Kargo Утку Айяркин заявил, что этот шаг компании в то же время будет способствовать расширению объема электронной торговли в Азербайджане.