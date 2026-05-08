    Toyota прогнозирует резкое падение прибыли из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Бизнес
    • 08 мая, 2026
    • 14:01
    Toyota Motor спрогнозировала резкое падение операционной прибыли, поскольку крупнейший в мире автопроизводитель готовится к росту стоимости сырья из-за перебоев, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.

    Об этом сообщает Report ссылаясь на The Japan Times.

    Отмечается, что акции компании упали на более чем 2% после того, как компания опубликовала прогноз операционной прибыли в размере ¥3 трлн ($19,1 млрд) за финансовый год, заканчивающийся в марте 2027 года. Это оказалось ниже среднего консенсус-прогноза в ¥4,6 трлн и показателя предыдущего периода в ¥3,8 трлн.

    Toyota, известная своим консервативным подходом к прогнозированию результатов, готовится к давлению на цены и поставки важнейших материалов, которое может продлиться месяцами.

    Отметим, что на прошлой неделе поставщики Toyota предупредили, что они начинают наблюдать дефицит ключевых материалов из-за конфликта вокруг Ирана, который продолжается уже третий месяц. Toyota предупредила, что будет сложно компенсировать негативное влияние на итоговые финансовые показатели в размере ¥670 млрд, вызванное нестабильностью в регионе.

