Торгпред России в Азербайджане: Экономики наших стран уже адаптировались после кризиса

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Россия и Азербайджан - традиционные партнеры, которые имеют торговые связи в таких традиционных областях, как сельское хозяйство и продовольствие.

Как сообщает Report, об этом заявил торговый представитель России в Азербайджане Эльдар Тлябичев во время выступления на мероприятии бизнес-миссии "Газпромбанка" в Баку.

"На данный момент идет активный процесс поиска новых направлений сотрудничества между нашими странами", - заявил Э. Тлябичев.

По его словам, в прошлом году товарооборот между странами составил 2 млрд долларов, что меньше пиковых показателей 2014 года.

"Экономики наших стран уже адаптировались после кризиса, отмечается оживление в том числе и в инвестиционной среде. За 25 лет между нами было подписано около 30 торгово-экономических соглашений", - сказал российский торгпред, добавив, что Россия заинтересована в активном экономическом диалоге с Азербайджаном.

"Этот год - юбилейный в наших дипотношениях. Мы подошли к этому сроку с прочной основой для построения взаимовыгодных и конструктивных отношений", - отметил Э. Тлябичев.