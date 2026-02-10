Торговая палата США планирует организовывать ежегодные бизнес-миссии в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил старший вице-президент Торговой палаты США по международным отношениям, Ближнему Востоку и Турции Хуш Чокси на встрече с журналистами.

По его словам, палата рассматривает новые направления взаимодействия, в том числе организацию ежегодных миссий и рабочих встреч. Изучаются технические документы и другие вопросы, которые помогут определить, какие шаги можно предпринять для более активного участия компаний.

"Мы также анализируем возможности организации будущих торговых миссий в Азербайджан. Американские компании работают через нашу сеть", - отметил он.