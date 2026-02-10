Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Торговая палата США планирует организовывать ежегодные бизнес-миссии в Азербайджан

    Бизнес
    • 10 февраля, 2026
    • 09:16
    Торговая палата США планирует организовывать ежегодные бизнес-миссии в Азербайджан

    Торговая палата США планирует организовывать ежегодные бизнес-миссии в Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший вице-президент Торговой палаты США по международным отношениям, Ближнему Востоку и Турции Хуш Чокси на встрече с журналистами.

    По его словам, палата рассматривает новые направления взаимодействия, в том числе организацию ежегодных миссий и рабочих встреч. Изучаются технические документы и другие вопросы, которые помогут определить, какие шаги можно предпринять для более активного участия компаний.

    "Мы также анализируем возможности организации будущих торговых миссий в Азербайджан. Американские компании работают через нашу сеть", - отметил он.

    Торговая палата США Хуш Чокси
    ABŞ Ticarət Palatası Azərbaycana illik biznes missiya təşkil etmək istəyir
    US Chamber of Commerce plans annual business missions to Azerbaijan
    Ты - Король

    Последние новости

    10:07

    На Байкале автомобиль провалился под лед, погибли два человека

    В регионе
    09:57

    Владимир Литвинцев стартует в короткой программе на Олимпиаде в Италии

    Индивидуальные
    09:53

    АЖД: В связи с нестабильной погодой принимаются превентивные меры

    Инфраструктура
    09:52

    Стоимость азербайджанской нефти превысила $71

    Энергетика
    09:49
    Фото

    Азербайджан обсудил в Эр-Рияде расширение партнерства с мировыми оборонными компаниями

    Армия
    09:46

    Золото подешевело в ожидании данных о розничных продажах в США

    Финансы
    09:40
    Фото

    В Гусаре начато восстановление заброшенного водохранилища

    Инфраструктура
    09:40

    В США в результате стрельбы в учебном заведении ученик получил ранение

    Другие страны
    09:38

    Хуш Чокси: Компании из США заинтересованы в участии в тендерах в Азербайджане

    Бизнес
    Лента новостей