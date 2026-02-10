Торговая палата США планирует организовывать ежегодные бизнес-миссии в Азербайджан
Бизнес
- 10 февраля, 2026
- 09:16
Торговая палата США планирует организовывать ежегодные бизнес-миссии в Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом заявил старший вице-президент Торговой палаты США по международным отношениям, Ближнему Востоку и Турции Хуш Чокси на встрече с журналистами.
По его словам, палата рассматривает новые направления взаимодействия, в том числе организацию ежегодных миссий и рабочих встреч. Изучаются технические документы и другие вопросы, которые помогут определить, какие шаги можно предпринять для более активного участия компаний.
"Мы также анализируем возможности организации будущих торговых миссий в Азербайджан. Американские компании работают через нашу сеть", - отметил он.
Последние новости
10:07
На Байкале автомобиль провалился под лед, погибли два человекаВ регионе
09:57
Владимир Литвинцев стартует в короткой программе на Олимпиаде в ИталииИндивидуальные
09:53
АЖД: В связи с нестабильной погодой принимаются превентивные мерыИнфраструктура
09:52
Стоимость азербайджанской нефти превысила $71Энергетика
09:49
Фото
Азербайджан обсудил в Эр-Рияде расширение партнерства с мировыми оборонными компаниямиАрмия
09:46
Золото подешевело в ожидании данных о розничных продажах в СШАФинансы
09:40
Фото
В Гусаре начато восстановление заброшенного водохранилищаИнфраструктура
09:40
В США в результате стрельбы в учебном заведении ученик получил ранениеДругие страны
09:38