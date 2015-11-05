​Служба ASAN начала выдачу лицензий предпринимателям

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "В соответствии с распоряжением главы государства, министерство экономики и промышленности начало выдачу лицензий на предпринимательскую деятельность в центрах Службы ASAN. Сегодня в центре Службы ASAN №5 выданы предпринимателям первые лицензии на деятельность в транспортной сфере, в частности, международные грузоперевозки автомобильным транспортом и пассажироперевозки на такси".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра экономики и промышленности Сахиб Мамедов.

По его словам, сейчас готовятся конкретные предложения по сокращению количества лицензий до минимума, упрощению порядка выдачи лицензий и обеспечению прозрачности в этой сфере: "Предложения будут представлены по назначению в короткие сроки. Поэтому предпринимателям, желающим получить лицензии по новому лицензируемому виду деятельности, следует немного подождать. Потому что сейчас министерство ведет работы по сокращению количества лицензий".

Заместитель министра отметил, что со 2 ноября начат прием документов по лицензиям с истекшим сроком действия: "Сегодня эти лицензии выданы предпринимателям. Желающим получить лицензии для начала предпринимательской деятельности рекомендуется подождать. Сейчас лицензируются 59 видов деятельности 23 государственных структур. Ведутся работы по сокращению их количества. Со 2 ноября до сегодняшнего дня поступило 600 обращений в связи с заменой лицензий, из них 57 взяты на производство. В короткие сроки лицензии будут выданы владельцам".