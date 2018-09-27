Шахин Мустафаев: Сотрудничество Азербайджана и России находится на уровне стратегического партнерства

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Сотрудничество Азербайджана и России основывается на принципах соседского взаимоуважения и дружбы и находится на уровне стратегического партнерства".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на расширенном заседании Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов в рамках девятого азербайджано-российского межрегионального форума в Баку.

По его словам, доказательством крепкого сотрудничества служат взаимные визиты глав государств, постоянные контакты деловых кругов обеих стран. Ш. Мустафаев напомнил, что во время последнего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию было подписано 17 документов, 6 документов в области экономики.

Министр экономики отметил, что между странами наблюдается положительная динамика товарооборота. Россия выступает первым партнером по импорту азербайджанских товаров.

Ш. Мустафаев заявил, что Азербайджан вложил более 1 млрд долларов в российскую экономику, Россия в свою очередь 4 млрд в азербайджанскую экономику.

В Азербайджане зарегистрированы 760 российских компаний. Имеются широкие перспективы в развитии транспорта, энергетики, туризма, промышленности, сельского хозяйства.