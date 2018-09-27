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    Шахин Мустафаев: Сотрудничество Азербайджана и России находится на уровне стратегического партнерства

    В Баку проходит расширенное заседание Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов
    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Сотрудничество Азербайджана и России основывается на принципах соседского взаимоуважения и дружбы и находится на уровне стратегического партнерства".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на расширенном заседании Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов в рамках девятого азербайджано-российского межрегионального форума в Баку. 

    По его словам, доказательством крепкого сотрудничества служат взаимные визиты глав государств, постоянные контакты деловых кругов обеих стран. Ш. Мустафаев напомнил, что во время последнего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева  в Россию было подписано 17 документов, 6 документов в области экономики. 

    Министр экономики отметил, что между странами наблюдается положительная динамика товарооборота. Россия выступает первым партнером по импорту азербайджанских товаров.

    Ш. Мустафаев заявил, что Азербайджан вложил более 1 млрд долларов в российскую экономику, Россия в свою очередь  4 млрд в азербайджанскую экономику. 

    В Азербайджане зарегистрированы 760 российских компаний. Имеются широкие перспективы в развитии транспорта, энергетики, туризма, промышленности, сельского хозяйства.

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