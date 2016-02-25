Сеть маркетов RAHAT​ запустила сайт, осуществляющий онлайн-продажи товаров

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Сайт rahatmarket.az, осуществляющий онлайн-продажи товаров сети маркетов RAHAT, начал свою работу. Теперь клиенты, которые по какой-либо причине не могут посещать магазины RAHAT, смогут спокойно делать заказы, не выходя из дома или не отрываясь от работы.

В случае, если сумма заказа превышает 20 манатов, то вне зависимости от расстояния доставка осуществляется бесплатно. Данная услуга осуществляется в Баку, Абшероне и Хырдалане. Клиент может сделать заказ на любой адрес. После получения заказа клиенту звонят из клиентской службы RAHAT для подтверждения заказа. Доставка осуществляется в течение трех часов. Временно оплата производится на месте посредством POS-терминалов или наличными. После доставки клиенту вновь звонят из клиентской службы, чтобы уточнить, доставлен ли заказ и есть ли какие-либо предложения или претензии. Кроме того, всем клиентам предлагается бонусная карта İZkart, на которую автоматически начисляется 1% от суммы покупки. Клиент может воспользоваться накопленной суммой для покупок или оплатить коммунальные счета. Если в ходе заказа у клиентов возникнут вопросы, они могут обратиться в раздел "Обслуживание клиентов" на сайте.

Цены на товары на сайте rahatmarket.az соответствуют ценам в маркетах RAHAT.

Напомним, что сеть маркетов RAHAT осуществляет деятельность с мая 2009 года. За прошедший период сеть маркетов RAHAT в различных районах Баку реализовала 15 успешных проектов супермаркетов, предоставляющих покупателям свыше 35 тыс. наименований товаров.

Главной миссией сети маркетов RAHAT, которая ставит здоровое будущее и материальные и духовные ценности народа выше своих коммерческих интересов, является расширение сети маркетов, доступных для всех слоев общества, вне зависимости от происхождения, религии, национальной принадлежности и возраста, придание значения национальным и общечеловеческим ценностям в процессе торговли, а также обеспечение населения качественной продукцией.

В то же время сеть маркетов RAHAT проводит практическую работу по улучшению материального и социального положения, а также рабочих условий своих сотрудников, готовит планы на будущее и вкладывает инвестиции в перспективную молодежь.