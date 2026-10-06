Самед Баширли: Германские производители могут перерабатывать сырье из ЦА в Азербайджане

Германские производители могут перерабатывать сырье из Центральной Азии в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на Германо-азербайджанской конференции по взаимосвязанности в Баку.

По его словам, расположенная на Среднем коридоре рядом с Бакинским международным морским торговым портом Свободная экономическая зона Алят предлагает особый правовой и регуляторный режим, а также площадку для инвестиций, направленных на создание высокой добавленной стоимости и выход на экспортные рынки.

"Наше предложение германским компаниям простое: размещайтесь в Азербайджане, но развивайте бизнес с расчетом на более широкий регион. Для них это создает возможности перерабатывать сырье из Центральной Азии в Азербайджане и поставлять продукцию клиентам в Турции и Европе", - сказал он.

Замминистра отметил, что логистические объекты, терминалы и цифровые услуги также создают возможности для частных инвестиций вдоль маршрута.

"Развиваемый совместно с Казахстаном и Узбекистаном коридор зеленой энергетики и планируемый коридор Каспийское море-Черное море-Европа расширяют это сотрудничество до сферы возобновляемой электроэнергии. Они создают возможности для германских компаний в сфере производства энергии, передающей инфраструктуры и энергоемких отраслей промышленности", - добавил Баширли.