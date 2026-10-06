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    Самед Баширли: Германские производители могут перерабатывать сырье из ЦА в Азербайджане

    Бизнес
    • 06 октября, 2026
    • 10:37
    Самед Баширли: Германские производители могут перерабатывать сырье из ЦА в Азербайджане

    Германские производители могут перерабатывать сырье из Центральной Азии в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на Германо-азербайджанской конференции по взаимосвязанности в Баку.

    По его словам, расположенная на Среднем коридоре рядом с Бакинским международным морским торговым портом Свободная экономическая зона Алят предлагает особый правовой и регуляторный режим, а также площадку для инвестиций, направленных на создание высокой добавленной стоимости и выход на экспортные рынки.

    "Наше предложение германским компаниям простое: размещайтесь в Азербайджане, но развивайте бизнес с расчетом на более широкий регион. Для них это создает возможности перерабатывать сырье из Центральной Азии в Азербайджане и поставлять продукцию клиентам в Турции и Европе", - сказал он.

    Замминистра отметил, что логистические объекты, терминалы и цифровые услуги также создают возможности для частных инвестиций вдоль маршрута.

    "Развиваемый совместно с Казахстаном и Узбекистаном коридор зеленой энергетики и планируемый коридор Каспийское море-Черное море-Европа расширяют это сотрудничество до сферы возобновляемой электроэнергии. Они создают возможности для германских компаний в сфере производства энергии, передающей инфраструктуры и энергоемких отраслей промышленности", - добавил Баширли.

    Самед Баширли Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) Азербайджано-германские отношения
    Səməd Bəşirli: "Almaniyalı istehsalçılar Mərkəzi Asiya xammalını Azərbaycanda emal edə bilər"
    Samad Bashirli: German manufacturers can process Central Asian raw materials in Azerbaijan
    44 - Tezliklə
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