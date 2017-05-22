Россия намерена экспортировать в Азербайджан грузовики Isuzu

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ На заводе японской компании Isuzu в Ульяновске (Россия) стартовало производство тяжелых грузовиков Isuzu E-Series полной массой до 40 тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По информации, до сих пор на предприятии выпускали только легкие и среднетоннажные модели Isuzu полной массой от 5 до 18 тонн. В 2017 году на ульяновском заводе Isuzu планируют собрать 4300 грузовиков — на 60% больше, чем в 2016 году, когда было собрано 2700 машин. В целом компания намерена довести мощность производства в Ульяновске до 10 тыс. авто в год.

Локализация производства сейчас составляет 30%. Однако в России выпускаются лишь самые простые детали. Речь о локализации двигателей и трансмиссий пока не идет.

В настоящее время грузовые автомобили Isuzu российской сборки продаются также в Беларуси и Казахстане. В 2017 году Isuzu планирует выйти на рынок Азербайджана, доля экспорта достигнет 5%.