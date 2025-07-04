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Рашид Мередов: ОЭС имеет возможности стать ведущей интеграционной организацией в Евразии

Рашид Мередов: ОЭС имеет возможности стать ведущей интеграционной организацией в Евразии 15:39
Бизнес
4 июля 2025 г. 15:52
Рашид Мередов: ОЭС имеет возможности стать ведущей интеграционной организацией в Евразии

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) имеет достаточный потенциал, чтобы стать ведущей интеграционной организацией в Евразии.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов на 17-м Саммите ОЭС.

Он подчеркнул, что страны ОЭС должны уделить особое внимание сотрудничеству в сфере современных технологий и предложил сформировать единое информационное пространство.

Мередов добавил, что в рамках организации также имеются широкие возможности для развития сотрудничества в направлении "зеленых технологий".

Он также подчеркнул, что природные ресурсы, демографический потенциал и торговые связи стран-членов создают прочную основу для развития ОЭС.

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Версия на азербайджанском языке Rəşid Meredov: "ECO-nun Avrasiyada aparıcı inteqrasiya təşkilatına çevrilmək üçün real imkanları var" 

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