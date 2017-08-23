Предпринимателям выдано более 180 документов о поощрении инвестиций

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане 169 субъектам предпринимательства представлены 182 документа о поощрении инвестиций. В результате реализации проектов, которым выданы документы, планируется инвестировать 1,6 млрд манатов в местное производство, открыть более 11 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, 1 проект будет реализован в Баку, 66 – в поселках Баку и Абшеронском районе. К сельскохозяйственной сфере относятся 70, промышленной – 112 проектов, больше всего из них к садоводству, огородничеству и чаеводству, производству пищевых продуктов, производству резины и пластмассовых изделий.

В то же время, на основе документов о поощрении инвестиций 169 субъектам предпринимательства выданы 744 документа для импорта на льготных условиях техники, технологического оборудования и установок. Общая сумма льгот составила 30,5 млн долларов.