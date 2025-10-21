Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Посол Финляндии: Южный Кавказ в связке с Турцией и Центральной Азией становится серьезным рынком

    Бизнес
    • 21 октября, 2025
    • 17:34
    Посол Финляндии: Южный Кавказ в связке с Турцией и Центральной Азией становится серьезным рынком

    Новые тенденции и страницы сотрудничества, которые открываются между странами Южного Кавказа, имеют жизненно важное значение для региона.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Финляндии на Южном Кавказе Кирсти Наринен в ходе бизнес-форума "Центральная Балтика-Азербайджан".

    Дипломат напомнила, что в этом году начинается ее шестой год в должности регионального посла.

    "Региональное сотрудничество - это суть моей повестки. Поэтому новые тенденции и возможности, которые открываются, имеют жизненно важное значение. Это важно и для бизнеса. Я общалась со многими финскими предпринимателями, и все они отмечают: три страны региона по отдельности слишком малы как рынок. Но если рассматривать регион вместе с Турцией - уже есть серьезный потенциал. А если распространить сотрудничество и на страны Центральной Азии, расположенные по другую сторону Каспийского моря, разговор становится еще масштабнее. Именно в этом заключается смысл программ ЕС по взаимосвязанности", - подчеркнула посол.

    К. Наринен отметила, что проект LEF Azerbaijan стал особенно ценным, поскольку объединил людей и создал основу для долгосрочного взаимодействия.

    "На самом деле не бизнесы, не компании, не министерства и не торгово-промышленные палаты создают результат сами по себе. Все основано на людях, которые в них работают. Пример тому - привлечение 70 тысяч человек в Баку на COP29: это было про соединение людей, про обмен опытом и энергией. Поэтому продолжение этих дружеских связей, которые мы видим и ощущаем сегодня в этой комнате, жизненно важно - и для региона, и для Азербайджана, и для финнов, эстонцев и латышей", - добавила дипломат.

