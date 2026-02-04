После трехлетнего перерыва Чехия и Азербайджан в этом году планируют провести заседание межправкомиссии

Чехия и Азербайджан изучают возможность проведения в этом году VI заседания Совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Об этом в интервью Report заявил заместитель министра, генеральный директор секции Европейского союза и внешней торговли Министерства промышленности и торговли Чехии Давид Мюллер.

Замминистра напомнил, что в июле 2025 года министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров совершил визит в Прагу.

"Встреча была очень важной, и я рад, что министр экономики Азербайджана приехал в Чехию, чтобы обсудить наиболее значимые области нашего сотрудничества. Одной из главных тем, безусловно, было взаимодействие в сфере энергетики, как углеводородной, так и возобновляемой, где многие чешские компании обладают обширным опытом. Мы также подчеркнули важную роль Азербайджана для мировой энергетической безопасности как надежного партнера в диверсификации импорта газа и нефти в ЕС", - отметил Д. Мюллер.

По его словам, еще одним важным направлением в обсуждениях стал транспортный сектор.

"Надеюсь, мы продолжим эти дискуссии и продвинемся вперед в реализации некоторых проектов, затронутых в ходе встречи в вышеупомянутых секторах", - добавил замминистра.

Гендиректор отметил, что хотя общий объем товарооборота является умеренным, его нельзя назвать незначительным: в 2024 году Азербайджан занял 30-е место по объему торговли, составив 0,5% от общего внешнеторгового оборота Чехии.

"Наша цель - продолжать увеличивать этот показатель, и для этого наше министерство регулярно организует бизнес-миссии, семинары и другие мероприятия. В этом году мы планируем организовать очередную выездную миссию в секторе "умных городов". Кроме того, в регионе активно работает наше торговое агентство CzechTrade, которое продолжает продвигать чешский экспорт в Азербайджан", - подчеркнул Д. Мюллер.

Напомним, что V заседание состоялось 3 марта 2023 года в Праге.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.