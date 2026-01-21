Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь Всемирный экономический форум (WEF) - 2026
    Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана сократилось более чем в 8 раз

    Бизнес
    • 21 января, 2026
    • 10:33
    Азербайджан в 2025 году осуществил внешнеторговые операции на $49 млрд 423 млн, что на 3,8% превышает показатель 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Государственный таможенный комитет.

    Структура товарооборота распределилась следующим образом: на экспорт пришлось $25 млрд 43 млн, на импорт - $24 млрд 380 млн. При этом, за минувший год объем экспорта снизился на 5,7%, а импорт увеличился на 15,8%.

    В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере $663 млн, что в 8,3 раза меньше в годовом сравнении.

