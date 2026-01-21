Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана сократилось более чем в 8 раз
Бизнес
- 21 января, 2026
- 10:33
Азербайджан в 2025 году осуществил внешнеторговые операции на $49 млрд 423 млн, что на 3,8% превышает показатель 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Структура товарооборота распределилась следующим образом: на экспорт пришлось $25 млрд 43 млн, на импорт - $24 млрд 380 млн. При этом, за минувший год объем экспорта снизился на 5,7%, а импорт увеличился на 15,8%.
В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере $663 млн, что в 8,3 раза меньше в годовом сравнении.
