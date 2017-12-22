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    PASHA Holding учредил две новые компании

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Министерство налогов зарегистрировало ООО Grand-Agro Invitro.

    Как сообщат Report со ссылкой на министерство, новая компания была зарегистрирована по тому же юридическому адресу, что и ООО PASHA Holding - адресу г. Баку, Насиминский район, пр. Нефтчиляр, 153. Ее уставный капитал составляет 10 тыс. манатов, а законным представителем является Меджнун Гадир оглу Мамедов.

    Еще одной новой компанией, зарегистрированной по тому же юридическому адресу, является ООО Agro Supply. Ее уставный капитал составляет 100 тыс. манатов, а законным представителем является Заур Рауф оглу Микаилов.

    Судя по названиям новых компаний, они связаны с аграрным сектором.

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