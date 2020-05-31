​Palmali Holding объявлен банкротом

17 марта Palmali Holding Company Limited, принадлежащий бизнесмену Мубаризу Мансимову, арестованному по делу о членстве в террористической организации FETÖ, объявлена банкротом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, компания имеет задолженность перед банками разных стран в размере до 900 млн долларов США. Решение, принятое Верховным судом Англии, касается не только личных активов Мубариза Мансимова, но и всех активов связанных с ним лиц. Структура заявила, что в случае неисполнения решения Мубаризом Мансимовым и секретарем компании Джоанн Спитер, они будут привлечены к ответственности и все их активы конфискованы.

Кроме того, в случае неисполнения решения суда предусматривается заморозка счетов и активов всех компаний, в которых прямо или косвенно участвует Мансимов, и запрет на торговые операции в мировом масштабе.

Верховный суд Англии наложил арест на активы Мубариза Мансимова и Palmali Holding на общую сумму 261,94 млн долларов США в Англии и Уэльсе.

Отметим, что ранее германский Hamburg Commercial Bank обратился в суд для передачи под контроль банка 6 грузовых судов Palmali Holding в погашение долга в размере 27 млн долларов США. В 2018 году Ростовский арбитражный суд России подтвердил банкротство ООО "Палмали Ростов-на-Дону", дочернего предприятия компании в связи с долгом перед Сбербанком России на 220 млн долларов США. Решением суда был наложен арест на 52 судна, принадлежащих ООО "Палмали Ростов-на-Дону", а 43 судна были выставлены на продажу в сентябре 2019 года.