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Орхан Мамедов: Предприниматели испытывают сложности с доступом к финансовым ресурсам

Орхан Мамедов: Предприниматели испытывают сложности с доступом к финансовым ресурсам Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики в настоящее время ведет активную работу в регионах.
Бизнес
29 сентября 2022 г. 15:18
Орхан Мамедов: Предприниматели испытывают сложности с доступом к финансовым ресурсам

Предприниматели испытывают серьезные сложности с доступом к финансовым ресурсам, имеют проблемы с банками.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель KOBIA Орхан Мамедов во время обсуждения нового законопроекта "О развитии микро, малого и среднего предпринимательства" на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, в настоящее время существуют большие проблемы между банками и предпринимателями: "Предпринимателям очень трудно получить доступ к финансированию, особенно в регионах. Мы также понимаем банкиров, которые не хотят выделять кредиты без залога. Госструктурам нужно подумать над тем, что они могут сделать, чтобы предприниматели имели лучший доступ к финансовым ресурсам".

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики в настоящее время ведет активную работу в регионах, отметил О. Мамедов.

"Мы часто проводим встречи в регионах и оказываем поддержку предпринимателям. В настоящее время бесплатные консультации предоставляют в 40 центрах KOB Dostu.

Наш текущий годовой бюджет составляет 20 млн манатов, из которых 10 млн манатов идут на выплату заработной платы. А на оставшиеся 10 млн манатов мы оказываем поддержку предпринимателям", - сказал О.Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Sahibkarların maliyyə resurslarına çıxışında böyük problemlər var"

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