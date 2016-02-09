Организуются видеоконференции для заинтересованных в деловых связях с США бизнесменов

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Торговая палата США-Азербайджан (USACC) организует регулярные видеоконференции на различные темы для бизнесменов, заинтересованных в деловых связях с США.

Как сообщает Report со ссылкой на Azpromo, темы, дата, докладчики видеоконференций и другая информация объявляется заранее. Азербайджанские предприниматели могут присоединиться к видеоконференции в онлайн режиме, пройдя регистрацию по адресу chamber@usacc.org.

Желающие получить подробную информацию о видеоконференциях могут обратиться в Azpromo.