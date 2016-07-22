Опубликован список богатейших людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Основатель Microsoft Билл Гейтс признан самым богатым человеком планеты по версии Bloomberg Billionaires Index.

Как сообщает Report, состояние Гейтса оценивается в 89 млрд. долларов.

На втором месте обосновался руководитель ритейл компании İnditex Амансио Ортега (73 млрд. долларов). Основатель сети онлайн покупок Amazon Джефф Безос занял третье место (65,1 млрд. долларов), сместив с этой позиции главу Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета, который, потратив 2,9 млрд. долларов на благотворительность, опустился на четвертое место (65 млрд. долларов).