    Официальный представитель ОИС: Надеемся, что большинство мусульманских стран инвестируют в Карабах

    Бизнес
    09 октября, 2025
    • 15:35
    Официальный представитель ОИС: Надеемся, что большинство мусульманских стран инвестируют в Карабах

    Организация исламского сотрудничества (ОИС) намерена расширить торговые отношения с Азербайджаном и рассчитывает, что большинство мусульманских стран проявят интерес к инвестированию в освобожденные территории.

    б этом Report заявил советник генерального секретаря ОИС по экономическим вопросам Ахмад Кавеса Сенгендо.

    "По мере того, как Азербайджан восстанавливает освобожденные от оккупации территории - город Шушу и другие регионы, надеемся, что большинство мусульманских стран будут вкладывать инвестиции в их развитие. Азербайджан является важным членом ОИС и играет ключевую роль во многих сферах, активно участвует во всех основных мероприятиях организации и принимает некоторые из них. Мы благодарны правительству Азербайджана за это сотрудничество и считаем, что в будущем эти связи еще больше укрепятся", - отметил он.

    Советник добавил, что ОИС хочет воспользоваться большим опытом, достигнутым Азербайджаном в сферах нефти и газа, сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Он подчеркнул, что Азербайджан имеет многочисленные продукты для экспорта, и ожидается дальнейшее расширение торговых связей через механизмы сотрудничества.

    "Азербайджан расположен в стратегическом месте и является важным транспортным узлом, облегчающим связи с Центральной Азией. Многие азербайджанские продукты, включая продовольственные товары, уже экспортируются в страны Центральной Азии. Ожидается, что Азербайджан также увеличит свою экономическую активность в Африке и арабском мире", - подчеркнул представитель ОИС.

    По его словам, в предстоящие месяцы в Азербайджане будет проведен ряд важных мероприятий: "Самым важным является запланированное проведение Саммита ОИС в Баку в 2026 году. Кроме того, ежегодное собрание Исламского банка развития также состоится в Баку в следующем году".

    Гость также коснулся проходящего в Баку II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB), назвав это многообещающим для развития халяльной индустрии в регионе: "Ожидается, что Баку превратится в центр развития халяльной индустрии в регионе, где будут производиться как халяльные, так и сопутствующие продукты, служа мусульманской умме".

    В период с января по август этого года стоимость торгового оборота между Азербайджаном и странами ОИС составила приблизительно $6 млрд. В Азербайджане действуют приблизительно 11 тыс. компаний из стран ОИС.

    После восстановления государственной независимости Азербайджан первым из бывших советских республик обратился с заявлением о вступлении в ОИС и 8 декабря 1991 года на 5-й конференции глав государств и правительств ОИС, проходившей в Дакаре, был принят в организацию в качестве полноправного члена.

