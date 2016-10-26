Общее собрание акционеров Sumqayıt-Aşqarlar перенесено

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Назначенное на 11:00 28-го сентября внеочередное общее собрание перенесено на 11:00 7-го ноября. Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию в официальной прессе.

По информации, собрание пройдет в административном здании завода в поселке З.Тагиев. На повестку дня вынесены вопросы избрания нового состава Наблюдательного совета и Аудиторского комитета, назначения генерального директора.

Напомним, что Sumqayıt-Aşqarlar основан в 2004 году и является правопреемником одноименного завода, действующего с 1966 года. Уставный капитал равен 596 004 манатв.