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    Общее собрание акционеров Sumqayıt-Aşqarlar перенесено

    Собрание состоится 7 ноября

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Назначенное на 11:00 28-го сентября внеочередное общее собрание перенесено на 11:00 7-го ноября. Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию в официальной прессе.

    По информации, собрание пройдет в административном здании завода в поселке З.Тагиев. На повестку дня вынесены вопросы избрания нового состава Наблюдательного совета и Аудиторского комитета, назначения генерального директора.

    Напомним, что Sumqayıt-Aşqarlar основан в 2004 году и является правопреемником одноименного завода, действующего с 1966 года. Уставный капитал равен 596 004 манатв. 

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