​Moody понизило рейтинги Саудовской Аравии, Бахрейна и Омана

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Рейтинговое агентство Moody's приняло решение о понижении рейтингов Саудовской Аравии, Бахрейна и Омана в связи с низкими ценами на нефть, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Долгосрочный рейтинг эмитента Саудовской Аравии было решено снизить до уровня А1, Бахрейна – Ва2, Омана – Ваа1.

Агентство также пересмотрело "негативный" прогноз Кувейта, Катара, ОАЭ и Абу-Даби, сохранив их рейтинги на уровне Аа2.