 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Moody понизило рейтинги Саудовской Аравии, Бахрейна и Омана

    Долгосрочный рейтинг эмитента Саудовской Аравии было решено снизить до уровня А1, Бахрейна – Ва2, Омана – Ваа1

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Рейтинговое агентство Moody's приняло решение о понижении рейтингов Саудовской Аравии, Бахрейна и Омана в связи с низкими ценами на нефть, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Долгосрочный рейтинг эмитента Саудовской Аравии было решено снизить до уровня А1, Бахрейна – Ва2, Омана – Ваа1.

    Агентство также пересмотрело "негативный" прогноз Кувейта, Катара, ОАЭ и Абу-Даби, сохранив их рейтинги на уровне Аа2.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi