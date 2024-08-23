Мирзиёев: Перед Баку и Ташкентом стоит задача перейти к новой фазе промышленной кооперации

Перед Азербайджаном и Узбекистаном стоят задачи в разы увеличить объемы товарооборота и перейти к новой фазе промышленной кооперации.

Перед Азербайджаном и Узбекистаном стоят задачи в разы увеличить объемы товарооборота и перейти к новой фазе промышленной кооперации.

Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе первого заседания Азербайджано-узбекского Высшего межгосударственного совета.

"В следующем году мы отметим 30-летие дипломатических отношений. К этой дате мы должны прийти с серьезными результатами. В этой связи остановлюсь на главных задачах. Во-первых, предлагаю подготовить графики интенсивных политических контактов и обмена для ритмичной работы по всей повестке дня на целый год. Кроме того, наши МИДы разрабатывают программу мероприятий. Во-вторых, мы договорились принять комплекс программы с охватом 20 приоритетных направлений сотрудничества. Стоят задачи в разы увеличить объемы товарооборота и перейти к новой фазе промышленной кооперации", - сказал он.

Мирзиёев подчеркнул, что к сегодняшней встрече с президентом Азербайджана были подготовлены портфель перспективных проектов на сумму свыше двух миллиардов долларов.

"Их реализацию сегодня подробно обсудим с представителями бизнеса. Кроме того, эффективно заработал совместный инвестиционный фонд. Если будут проекты, мы будем этот фонд расширять с обоих сторон, потому что это очень хорошая подмога для бизнеса", - добавил президент Узбекистана.