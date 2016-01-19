Министр: В Азербайджане откроется 15 тыс. новых рабочих мест

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева "О стимулировании экспорта ненефтяной продукции", в стране будет разработан механизм его стимулирования. Соответствующее распоряжение уже направлено в Кабинет министров и даны определенные поручения.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на совместном заседании комитетов экономической политики, промышленности и предпринимательства и правовой политики и государственного строя Милли Меджлиса.

По словам министра, предусмотрено создание национального бренда Азербайджана, поощрение ненефтяного экспорта и непосредственное участие государства в данном процессе: "Этим мы добьемся стимулирования экспорта ненефтяной продукции в Азербайджане".

Ш.Мустафаев добавил, что на протяжении 1-1,5 года должны быть реализованы около 150 проектов в отрасли сельского хозяйства, обработки и промышленности: "В результате этого в Азербайджане откроется около 15 тыс. новых рабочих мест".