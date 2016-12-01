Министр: Потенциал экономического сотрудничества США-Азербайджан постоянно расширяется

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Потенциал экономического сотрудничества между США и Азербайджаном постоянно расширяется. Мы надеемся на его дальнейший рост и привлечение новых инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявил на бизнес-форуме Азербайджан-США министр налогов Фазиль Мамедов.

Министр отметил, что инвестиционная среда в Азербайджане привлекательна для иностранных инвесторов: "Американская торговая палата (AmCham) и министерство налогов проводят постоянные консультации. При внесении поправок в налоговое законодательство учитываются предложения. Мы являемся сторонниками обсуждений. Встречи между министерством налогов и бизнес-структурами имеют большое значение".