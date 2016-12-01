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    Министр: Потенциал экономического сотрудничества США-Азербайджан постоянно расширяется

    Министр налогов Фазиль Мамедов: Мы являемся сторонниками обсуждений

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Потенциал экономического сотрудничества между США и Азербайджаном постоянно расширяется. Мы надеемся на его дальнейший рост и привлечение новых инвестиций.

    Как сообщает Report, об этом заявил на бизнес-форуме Азербайджан-США министр налогов Фазиль Мамедов.

    Министр отметил, что инвестиционная среда в Азербайджане привлекательна для иностранных инвесторов: "Американская торговая палата (AmCham) и министерство налогов проводят постоянные консультации. При внесении поправок в налоговое законодательство учитываются предложения. Мы являемся сторонниками обсуждений. Встречи между министерством налогов и бизнес-структурами имеют большое значение".

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