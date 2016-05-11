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    Министр по экономическим вопросам Нидерландов прибыл в Азербайджан

    В ходе визита в Баку будут обсуждены перспективы наращивания двустороннего экономического сотрудничества

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Министр по экономическим вопросам Нидерландов Хенк Камп прибыл в Азербайджан.

    Как сообщили Report в посольстве Нидерландов, в ходе двухдневного визита министр проведет встречи с рядом официальных лиц Азербайджана, на которых будут обсуждены перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в экономической области.

    Кроме того, Х.Камп встретится в Университете АДА со студентами и проведет для них лекцию.

    После визита министра, 17 мая в Баку также прибудет обширная торговая делегация Нидерландов. 

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