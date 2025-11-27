Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Министр: Госструктуры Азербайджана и Иордании для расширения сотрудничества создадут необходимые механизмы

    27 ноября, 2025
    Министр: Госструктуры Азербайджана и Иордании для расширения сотрудничества создадут необходимые механизмы

    Государственные структуры Азербайджана и Иордании создадут необходимые механизмы для расширения сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на пресс-конференции по итогам четвертого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией в Баку.

    По его словам, в рамках заседания Азербайджан и Иордания обсудили перспективы расширения сотрудничества между странами.

    "Одновременно в ходе обсуждений мы определили и наши последующие шаги. Мы наметили дальнейшие шаги по самым различным направлениям - как в сфере инвестиций, так и в экономическом сотрудничестве, туристическом взаимодействии, в сфере транспорта, воздушного транспорта, транзитных перевозок, а также в области гуманитарных связей", - отметил министр.

    С. Бабаев подчеркнул, что в ходе обсуждений основное внимание было уделено дальнейшему развитию дружественных отношений между Азербайджаном и Иорданией, а для углубления политических связей на высоком уровне и расширенного политического диалога между странами должны быть предприняты дополнительные шаги.

    "По итогам заседания межправкомиссии был подписан протокол о дальнейших шагах нашего сотрудничества, подписан план мероприятий, и в его рамках в предстоящий период наши государственные структуры создадут необходимые механизмы для расширения сотрудничества, а также для более открытых контактов между деловыми кругами двух стран", - добавил министр.

