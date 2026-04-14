    • 14 апреля, 2026
    • 16:35
    Меджнун Мамедов: Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Латвией

    Азербайджан придает большое значение развитию двусторонних отношений с Латвией, основанных на дружбе, взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, об этом заявил глава ведомства Меджнун Мамедов в ходе встречи с министром сельского хозяйства Латвии Армандсом Краузе.

    Мамаедов напомнил, что освобожденные территории объявлены зонами зеленой энергии, и на этих территориях проводятся масштабные восстановительные и реконструкционные работы по концепциям "Умный город" и "Умное село". Он добавил, что Азербайджан готов сотрудничать с Латвией в применении передовых технологий и обмене опытом в данном процессе.

    Краузе отметил, что его страна заинтересована в развитии партнерских отношений с Азербайджаном во всех сферах и подчеркнул, что существует большой потенциал для расширения взаимоотношений между двумя странами.

    В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в сферах торговли, энергетики, транспорта, ИКТ, культуры, образования и туризма и тд.

    Меджнун Мамедов Армандс Краузе
    Məcnun Məmmədov: "Latviya ilə ikitərəfli münasibətlərin inkişafına böyük əhəmiyyət veririk"
    Majnun Mammadov: Azerbaijan values development of ties with Latvia

