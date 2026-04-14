Меджнун Мамедов: Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Латвией

Азербайджан придает большое значение развитию двусторонних отношений с Латвией, основанных на дружбе, взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, об этом заявил глава ведомства Меджнун Мамедов в ходе встречи с министром сельского хозяйства Латвии Армандсом Краузе.

Мамаедов напомнил, что освобожденные территории объявлены зонами зеленой энергии, и на этих территориях проводятся масштабные восстановительные и реконструкционные работы по концепциям "Умный город" и "Умное село". Он добавил, что Азербайджан готов сотрудничать с Латвией в применении передовых технологий и обмене опытом в данном процессе.

Краузе отметил, что его страна заинтересована в развитии партнерских отношений с Азербайджаном во всех сферах и подчеркнул, что существует большой потенциал для расширения взаимоотношений между двумя странами.

В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в сферах торговли, энергетики, транспорта, ИКТ, культуры, образования и туризма и тд.