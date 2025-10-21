Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Латвия предлагает сотрудничество Азербайджану в области цифровых технологий и "зеленых" решений

    Бизнес
    • 21 октября, 2025
    • 17:47
    Латвия предлагает сотрудничество Азербайджану в области цифровых технологий и зеленых решений

    Латвия и Азербайджан располагают значительным потенциалом для расширения сотрудничества, особенно в сфере информационно-коммуникационных технологий, устойчивого развития и охраны окружающей среды.

    Как сообщает Report, об этом заявила новоназначенный председатель Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Катрина Зарина в ходе бизнес-форума "Центральная Балтика-Азербайджан".

    По словам К.Зарины, в последние годы наблюдается устойчивое развитие торговых отношений между двумя странами.

    "Мы видим рост торговли между Латвией и Азербайджаном, а также стабильное развитие обеих экономик. Азербайджан активно ищет новые возможности и все больше инвестирует в ненефтяные сектора. Со своей стороны, латвийские компании видят ниши, где мы можем предложить опыт и наладить взаимовыгодное сотрудничество с азербайджанскими партнерами", - отметила она.

    Глава ЛТПП подчеркнула, что между странами существуют сферы, где совместная работа способна принести добавленную ценность обеим экономикам.

    "За последние годы мы накопили значительный опыт в сфере ИКТ, а также в направлениях, связанных с устойчивым развитием и охраной окружающей среды. Уверена, эти области представляют интерес для азербайджанских компаний, и именно здесь мы можем найти взаимную выгоду для всех сторон", - подчеркнула К. Зарина.

    Она также выразила уверенность, что такие инициативы, как бизнес-форум "Центральная Балтика-Азербайджан", создают платформу для практического взаимодействия между компаниями и закладывают основу для долгосрочных партнерств.

    "Важно не только обсуждать идеи, но и превращать их в конкретные проекты. Потенциал для этого у наших стран есть - и в технологиях, и в инновациях, и в зеленой трансформации", - добавила председатель ЛТПП.

