Компании в Азербайджане обяжут отчитываться о выбросах

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана создаст кадастры компаний, загрязняющих окружающую среду.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана создаст кадастры компаний, загрязняющих окружающую среду.

Как передает Report, об этом сообщил советник министра Рустам Гасанов на мероприятии "Безбумажное правительство: цифровизация и воздействие на окружающую среду" в Баку.

По его словам, в Азербайджане начала формироваться повестка дня по охране окружающей среды.

"Среди приоритетов – создание кадастров компаний, загрязняющих окружающую среду в крупных объемах. Эти компании должны будут представлять постоянные отчеты", - сказал он.