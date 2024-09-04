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Компании в Азербайджане обяжут отчитываться о выбросах

Компании в Азербайджане обяжут отчитываться о выбросах Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана создаст кадастры компаний, загрязняющих окружающую среду.
Бизнес
4 сентября 2024 г. 14:59
Компании в Азербайджане обяжут отчитываться о выбросах

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана создаст кадастры компаний, загрязняющих окружающую среду.

Как передает Report, об этом сообщил советник министра Рустам Гасанов на мероприятии "Безбумажное правительство: цифровизация и воздействие на окружающую среду" в Баку.

По его словам, в Азербайджане начала формироваться повестка дня по охране окружающей среды.

"Среди приоритетов – создание кадастров компаний, загрязняющих окружающую среду в крупных объемах. Эти компании должны будут представлять постоянные отчеты", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda emissiyaları ətraf mühitə buraxan şirkətlər hesabat verəcəklər

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