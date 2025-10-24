Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    KOBİA создаст систему бизнес-аналитики на основе искусственного интеллекта

    Бизнес
    • 24 октября, 2025
    • 12:53
    KOBİA создаст систему бизнес-аналитики на основе искусственного интеллекта

    KOBİA рассматривает возможность внедрения системы бизнес-аналитики, основанной на искусственном интеллекте, которая позволит повысить эффективность стратегического управления в секторе МСБ.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект - для человека и трансформации" ив Баку.

    По его словам, KOBİA активно интегрирует ИИ в свою деятельность и действует по двум основным направлениям: "Первое направление - внедрение решений на основе искусственного интеллекта в внутренние бизнес-процессы агентства и сервисы, направленные на поддержку предпринимателей. В рамках проекта "e-KOB evi" создается цифровой инструмент "бизнес-гид", работающий на базе ИИ. В перспективе мы намерены развивать интеллектуальную систему бизнес-аналитики, которая будет помогать принимать стратегические решения в секторе МСБ".

    Он также подчеркнул, что второе направление связано с продвижением технологий искусственного интеллекта среди предпринимателей.

    "Сегодня 44% наемной рабочей силы в Азербайджане занято в секторе МСБ - это огромный потенциал для распространения технологий искусственного интеллекта и формирования новой цифровой культуры", - добавил он.

    KOBİA МСБ бизнес Орхан Мамедов
    KOBİA süni intellektə əsaslanan biznes analitikası sisteminin inkişafını nəzərdən keçirir
    KOBIA explores AI-driven analytics to boost SME sector

    Последние новости

    13:34

    Асрор Норов: Узбекистан укрепляет инновационное сотрудничество с тюркскими странами

    Бизнес
    13:32

    Главная цифровая премия Азербайджана NETTY 2025 продолжает прием заявок!

    ИКТ
    13:28

    Тюркские государства планируют создать региональную организацию TurkMET

    ИКТ
    13:22

    Премьер Украины: Нужно срочно решить вопрос о дополнительном импорте газа к зиме

    В регионе
    13:21

    Президент: В Казахстане необходимо сохранить сильную президентскую власть

    В регионе
    13:20

    ОТГ предложила создание Общетюркской патентной организации

    Инфраструктура
    13:18

    KOBİA: Малому бизнесу Азербайджана нужна помощь в цифровизации

    Бизнес
    13:16

    Эрдоган: Турция всегда готова принять саммит по Украине

    В регионе
    13:15

    Глава Университета Атлантико впечатлен студентами Карабахского университета

    Карабах
    Лента новостей