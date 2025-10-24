KOBİA создаст систему бизнес-аналитики на основе искусственного интеллекта

KOBİA рассматривает возможность внедрения системы бизнес-аналитики, основанной на искусственном интеллекте, которая позволит повысить эффективность стратегического управления в секторе МСБ.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект - для человека и трансформации" ив Баку.

По его словам, KOBİA активно интегрирует ИИ в свою деятельность и действует по двум основным направлениям: "Первое направление - внедрение решений на основе искусственного интеллекта в внутренние бизнес-процессы агентства и сервисы, направленные на поддержку предпринимателей. В рамках проекта "e-KOB evi" создается цифровой инструмент "бизнес-гид", работающий на базе ИИ. В перспективе мы намерены развивать интеллектуальную систему бизнес-аналитики, которая будет помогать принимать стратегические решения в секторе МСБ".

Он также подчеркнул, что второе направление связано с продвижением технологий искусственного интеллекта среди предпринимателей.

"Сегодня 44% наемной рабочей силы в Азербайджане занято в секторе МСБ - это огромный потенциал для распространения технологий искусственного интеллекта и формирования новой цифровой культуры", - добавил он.