    Катар стремится вывести экономические отношения с Азербайджаном на стратегический уровень

    Бизнес
    • 25 ноября, 2025
    • 11:16
    Государство Катар стремится вывести экономические отношения с Азербайджаном на уровень более широкого стратегического сотрудничества.

    Как передает Report со ссылкой на катарские СМИ, об этом заявил государственный министр по вопросам внешней торговли Катара Ахмад бин Мохаммед аль-Саид на первом заседании Совместного делового совета с Азербайджаном в Дохе.

    По его словам, ключевую роль в развитии экономических связей между государствами играет частный сектор. Аль-Саид подчеркнул, что встреча Совета отражает уверенность сторон в необходимости укрепления прямого общения между бизнес-сообществами Катара и Азербайджана, что открывает новые горизонты для торгового и инвестиционного сотрудничества.

    Министр отметил, что за последние годы экономические отношения между двумя странами демонстрировали устойчивый рост. Особое место в этом процессе занимают подписанные соглашения, которые создают основу для активного участия частного сектора.

    Аль-Саид подчеркнул, что документы являются фундаментальными опорами для облегчения ведения бизнеса и формирования привлекательной среды для инвесторов. Он также заявил, что Катар намерен активизировать усилия по диверсификации инвестиционных направлений таким образом, чтобы результаты экономического сотрудничества служили общим интересам обеих стран.

