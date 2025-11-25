Катар стремится вывести экономические отношения с Азербайджаном на стратегический уровень

Государство Катар стремится вывести экономические отношения с Азербайджаном на уровень более широкого стратегического сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на катарские СМИ, об этом заявил государственный министр по вопросам внешней торговли Катара Ахмад бин Мохаммед аль-Саид на первом заседании Совместного делового совета с Азербайджаном в Дохе.

По его словам, ключевую роль в развитии экономических связей между государствами играет частный сектор. Аль-Саид подчеркнул, что встреча Совета отражает уверенность сторон в необходимости укрепления прямого общения между бизнес-сообществами Катара и Азербайджана, что открывает новые горизонты для торгового и инвестиционного сотрудничества.

Министр отметил, что за последние годы экономические отношения между двумя странами демонстрировали устойчивый рост. Особое место в этом процессе занимают подписанные соглашения, которые создают основу для активного участия частного сектора.

Аль-Саид подчеркнул, что документы являются фундаментальными опорами для облегчения ведения бизнеса и формирования привлекательной среды для инвесторов. Он также заявил, что Катар намерен активизировать усилия по диверсификации инвестиционных направлений таким образом, чтобы результаты экономического сотрудничества служили общим интересам обеих стран.